Поздравление с Днем автомобилиста и дорожника

    Работникам и ветеранам автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

    Дорогие друзья!

    Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем автомобилиста и дорожника.

    Беларусь всегда славилась своими дорогами: современными, удобными и качественными. Мы привыкли к бесперебойной работе транспорта и благоустроенной придорожной инфраструктуре. Без этого уже невозможно представить себе повседневную жизнь наших людей и дальнейшее развитие городов и регионов.

    Достигнутое является результатом постоянного труда многотысячного коллектива работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства - профессионалов, обеспечивающих своевременную доставку пассажиров и грузов, круглосуточную работу дорожных служб.

    Государство уделяет сфере автомобильных перевозок самое пристальное внимание: строятся и поддерживаются в надлежащем виде республиканские магистрали и местные дороги, внедряются передовые технологии по ремонту мостов и путепроводов.

    Убежден, что и в дальнейшем ваши знания, опыт и ответственность позволят успешно решать стоящие перед транспортным комплексом масштабные задачи.

    В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и мирного неба над головой.

    Александр Лукашенко

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