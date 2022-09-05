Поздравление с 80-летием образования Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси

    Офицерам, ветеранам и служащим Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь

     

    Дорогие товарищи!

    Поздравляю вас с 80-летием образования Западного оперативного командования - правопреемника прославленной 28-й Краснознаменной общевойсковой армии.

    Воины объединения, сформированного в тяжелые дни осени 1942 года, проявляя массовый героизм, внесли неоценимый вклад в освобождение Беларуси и Украины, участвовали во взятии Берлина и Праги. Память об этой героической истории мы свято храним, а боевой опыт наших дедов-победителей сегодня востребован как никогда.

    Напряженность вблизи границ Беларуси постоянно усиливается, и в этих условиях неизмеримо возрастает роль Западного оперативного командования как главного форпоста на западных рубежах нашей Родины.

    Убежден, что вы с честью справитесь со всеми поставленными задачами по обеспечению военной безопасности государства и защитите покой и мирный труд белорусского народа.

    Благодарю за службу.

    Желаю всем ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в деле служения Отечеству - Республике Беларусь.

    Александр Лукашенко

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