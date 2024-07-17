Поздравление с 100-летием со дня образования Шкловского района

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 100-летием со дня образования Шкловского района его жителей.

Эта дата является поводом, чтобы оглянуться назад и вспомнить все лучшее, что запечатлела память, а также подумать о перспективах развития, заметил Глава государства. Меняется облик района, продолжается его экономическое и социально-культурное развитие, но неизменным остается одно - отношение людей к своей малой родине, констатировал белорусский лидер.

"Шкловский край для каждого из нас не просто место жительства. Это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое", - говорится в поздравлении.

Символично, что юбилей района отмечается в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Преклоняемся перед соотечественниками, которые достойно сражались на фронте, отстаивая свободу и независимость Беларуси, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Гордимся и трудовыми подвигами тех, чей вклад является весомым не только в летописи Шкловщины, но и в истории региона, всей страны". Сейчас это - крупнейший район Могилевской области с высокоразвитым промышленным и сельскохозяйственным производством, где работают неравнодушные люди - патриоты родной страны. Глава государства выразил уверенность, что так будет и впредь.

Президент пожелал землякам крепкого здоровья, счастья, мирного неба и новых трудовых свершений на благо процветания любимой Беларуси.