Поздравление работникам и ветеранам металлургической отрасли с профессиональным праздником
Работникам и ветеранам металлургической отрасли
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником.
Раскаленный металл поддается только таким людям, как вы, - сильным, ответственным, готовым на ежедневный самоотверженный труд в сложнейших условиях.
Металлургический комплекс играет большую роль в развитии экономического потенциала Беларуси. От успешной деятельности металлургов напрямую зависят многие сферы отечественной промышленности.
Вы успешно сработали в условиях восстановления спроса после эпидемиологических ограничений в 2021 году. Убежден, что справитесь с очередными вызовами и сегодня. Главное - находить новые рынки сбыта и, не останавливаясь на достигнутом, совершенствуя производство, разрабатывать продукцию, соответствующую мировым стандартам.
В этот праздничный день желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и благополучия.
Александр Лукашенко