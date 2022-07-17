Поздравление работникам и ветеранам металлургической отрасли с профессиональным праздником

Работникам и ветеранам металлургической отрасли

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником.

Раскаленный металл поддается только таким людям, как вы, - сильным, ответственным, готовым на ежедневный самоотверженный труд в сложнейших условиях.

Металлургический комплекс играет большую роль в развитии экономического потенциала Беларуси. От успешной деятельности металлургов напрямую зависят многие сферы отечественной промышленности.

Вы успешно сработали в условиях восстановления спроса после эпидемиологических ограничений в 2021 году. Убежден, что справитесь с очередными вызовами и сегодня. Главное - находить новые рынки сбыта и, не останавливаясь на достигнутом, совершенствуя производство, разрабатывать продукцию, соответствующую мировым стандартам.

В этот праздничный день желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и благополучия.

Александр Лукашенко