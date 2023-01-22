Поздравление работникам и ветеранам дипломатической службы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником:

Дорогие товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника.

Вы избрали непростую, но очень нужную профессию, значение которой в современном мире постоянно возрастает.

От способности каждого из вас полностью отдавать себя делу служения Отечеству, умения убеждать партнеров и оппонентов, направлять усилия на поиск взаимоприемлемого решения зависит развитие страны, продвижение экономических интересов государства и защищенность белорусских граждан, где бы они ни находились.

Сегодня главная задача нашей дипломатии - создание механизмов поддержания равноправных международных отношений, конструктивного диалога на принципах безопасности и взаимовыгодной торговли.

Убежден, что нынешнее поколение работников МИДа твердо стоит на родной белорусской земле и способно успешно справляться с любыми вызовами.

Будьте достойными продолжателями славных традиций белорусской дипломатической школы и с честью выполняйте почетную миссию, которую вам доверил народ.

Желаю сотрудникам и ветеранам внешнеполитического ведомства крепкого здоровья, мира и успешной реализации всех поставленных задач на благо Беларуси.