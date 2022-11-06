Поздравление работникам и ветеранам авиационной отрасли

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников гражданской авиации.

Выполняя сложные производственные задачи в складывающихся условиях, вы сохранили и продолжаете развивать очень нужную и важную для экономики страны отрасль, даете возможность людям вести бизнес, поддерживать контакты с родными и просто путешествовать.

Гражданская авиация - это труд многих людей, настоящих профессионалов: пилотов, инженеров, диспетчеров, бортпроводников, специалистов наземных служб, которые ежедневно обеспечивают комфорт и безопасность перевозок, связывают города и страны.

Особые слова благодарности адресую ветеранам, посвятившим свои лучшие годы гражданской авиации, а сегодня передающим опыт молодежи.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и новых успехов на земле и в воздухе.

Александр Лукашенко