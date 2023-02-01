Поздравление работникам Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи с 120-летием со дня ее основания.

    "Одно из старейших учреждений здравоохранения с богатой историей и многочисленными заслугами по праву является гордостью нашей страны, - говорится в поздравлении. - Благодаря современным методам исследования и лечения, высокотехнологичному оборудованию и преданности профессии вы каждый день спасаете человеческие жизни, даете твердую надежду пациентам на здоровое и счастливое будущее".

    Особых слов признательности заслуживает наставническая деятельность коллектива больницы, подчеркнул Глава государства. "Вы щедро делитесь приобретенными опытом и знаниями как с молодым поколением врачей, так и со своими коллегами", - отметил белорусский лидер.

    Александр Лукашенко пожелал работникам учреждения здравоохранения мира, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

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