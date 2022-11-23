Поздравление Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 60-летием.

"Под Вашим уверенным руководством Венесуэла мужественно противостоит многочисленным вызовам, постепенно увеличивает свой экономический, промышленный, научный и культурный потенциал. Самого высокого уважения заслуживают Ваши усилия по отстаиванию национальных интересов, укреплению государственного суверенитета, развитию социальной сферы, повышению благосостояния венесуэльского народа", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко особо отметил интенсификацию двустороннего диалога Беларуси и Венесуэлы. "Под моим пристальным контролем находится выполнение ряда важных договоренностей, достигнутых в прошлом декабре на заседании совместной белорусско-венесуэльской комиссии высокого уровня", - подчеркнул Президент.

Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на все временные трудности, продолжится наращивание сотрудничества по самому широкому спектру вопросов в интересах двух государств, чему бесспорно будут содействовать традиционно дружественные и доверительные отношения между Минском и Каракасом.

Александр Лукашенко пожелал Николасу Мадуро отличного здоровья и благополучия, дальнейших успехов в ответственной деятельности.