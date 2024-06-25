Поздравление Президенту Республики Мозамбик Филипе Жасинту Ньюси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Мозамбик Филипе Жасинту Ньюси с национальным праздником.

"Наши народы поддерживают дружественные отношения со времен непростой борьбы за суверенитет и провозглашение вашей страной независимости в 1975 году, - отметил Глава государства. - Мы с удовлетворением наблюдаем за успехами Мозамбика в социально-экономическом развитии, которые создают возможности для более активного сотрудничества с Беларусью в сферах торговли, научно-промышленной кооперации, механизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, образования, логистики и других".

Президент Беларуси также подчеркнул: "Заинтересованы в расширении контактов с Мапуту на высшем и высоком уровнях. Подтверждаю направленное Вашей Экселенции приглашение посетить Минск с визитом, во время которого предлагаю предметно обсудить перспективы двустороннего взаимодействия с фокусом на выработку практико-ориентированных проектов на пользу как народу Мозамбика, так и жителям других стран Южно-Африканского региона".

Александр Лукашенко пожелал Президенту Мозамбика крепкого здоровья и счастья, а всем мозамбикцам - мира, благополучия и дальнейшего прогресса.