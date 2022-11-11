Поздравление Президенту Республики Ангола Жоау Лоуренсу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Ангола Жоау Лоуренсу с национальным праздником - Днем Независимости.

"На протяжении своей истории ангольцы мужественно преодолевали все испытания, выбирая самостоятельный путь развития. Победа Народного движения за освобождение Анголы на августовских выборах ярко свидетельствует о поддержке нацией курса на дальнейшее укрепление государственных институтов и экономики", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что вызовы современности требуют более тесной кооперации от обеих стран. "Значительный наработанный опыт Беларуси в отраслях сельского хозяйства, машиностроения, нефтехимии, медицины и цифровых технологий может стать основой для существенного расширения двустороннего сотрудничества", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Жоау Лоуренсу крепкого здоровья и новых успехов на ответственном государственном посту, а народу Анголы - мира, согласия и процветания.