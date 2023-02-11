Поздравление Президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси с 44-й годовщиной победы Исламской революции в Иране.

"Ваше государство играет важную роль в регионе и во всем мире, демонстрируя быструю динамику экономического развития и роста благосостояния населения в сегодняшних сложных условиях, - отметил Глава государства. - Во все времена Беларусь оставалась рядом с Ираном, сохраняла верность дружбе и равноправному диалогу, ответственно относилась к выполнению достигнутых договоренностей".

Александр Лукашенко также отметил: "Доброй традицией стали наши встречи во время Совета руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества. Переговоры в сентябре 2022 года в г.Самарканд придали сильный импульс белорусско-иранскому взаимодействию во всех сферах. Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня".

Президент Беларуси пожелал прекрасного здоровья и дальнейших успехов иранскому коллеге, мира, счастья и процветания - всем иранцам.