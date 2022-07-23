Поздравление Президенту Египта Абдель Фаттаху аль-Сиси

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с национальным праздником - Днем Революции.

"Под вашим руководством Египет добился значительных успехов в реализации социальных программ по устойчивому развитию и достижению высокого уровня жизни, положительных показателей экономического роста в современных непростых условиях", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь уделяет большое внимание отношениям с Египтом как с наиболее важным и влиятельным партнером на Африканском континенте. "Мы готовы к активной совместной работе по расширению двустороннего сотрудничества по всем существенным направлениям, которые были обсуждены нами во время предыдущих встреч", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Абдель Фаттаху аль-Сиси крепкого здоровья и новых свершений на ответственному государственном посту, процветания стране, а дружественному народу Египта - мира и благополучия.