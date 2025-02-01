Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации.

    "Неустанная подвижническая деятельность, преданное служение Отечеству снискали Вам признанный авторитет, - говорится в поздравлении. - Проявляя заботу и милосердие к каждому человеку, Вы укрепляете веру, дарите надежду, призываете к миру и единению".

    Александр Лукашенко отметил, что глубоко уважает Патриарха Кирилла как мудрого пастыря Церкви Христовой и доброго друга Беларуси. "Ваши молитвы и духовная поддержка оберегают братские белорусско-российские отношения", - подчеркнул Глава государства.

    Президент пожелал Патриарху Кириллу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих плодотворных лет служения на благо православия и народов Беларуси и России.

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