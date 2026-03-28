Поздравление паралимпийцам с 30-летием основания Паралимпийского комитета Республики Беларусь

    Глава государства Александр Лукашенко поздравил белорусских паралимпийцев с 30-летием со дня основания Паралимпийского комитета Республики Беларусь.

    "За прошедшие годы организация объединила тысячи единомышленников, стала символом мужества, силы духа и безграничных возможностей человека", - говорится в поздравлении.

    Белорусский лидер отметил, что паралимпийское движение - это не только спорт высших достижений, но и важная часть социальной жизни общества, направленная на утверждение ценностей равенства, уважения и взаимопомощи.

    "Благодаря профессионализму, самоотверженному труду и преданности делу вы уверенно заявили о себе на мировой спортивной арене, прославляя Беларусь яркими победами и успехами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

    Президент пожелал белорусским паралимпийцам крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах и новых достижений во имя Родины.

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