Поздравление паралимпийцам с 30-летием основания Паралимпийского комитета Республики Беларусь

Глава государства Александр Лукашенко поздравил белорусских паралимпийцев с 30-летием со дня основания Паралимпийского комитета Республики Беларусь.

"За прошедшие годы организация объединила тысячи единомышленников, стала символом мужества, силы духа и безграничных возможностей человека", - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер отметил, что паралимпийское движение - это не только спорт высших достижений, но и важная часть социальной жизни общества, направленная на утверждение ценностей равенства, уважения и взаимопомощи.

"Благодаря профессионализму, самоотверженному труду и преданности делу вы уверенно заявили о себе на мировой спортивной арене, прославляя Беларусь яркими победами и успехами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал белорусским паралимпийцам крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах и новых достижений во имя Родины.