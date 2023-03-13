Поздравление Папе Римскому Франциску

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с 10-й годовщиной торжественного начала Понтификата.

"Все это время Вы плодотворно работали на благо мира, спокойствия и справедливости, делились с людьми светом и мудростью", - подчеркнул Глава государства.

"Много в чем наши взгляды совпадают. Во-первых, в необходимости искреннего поиска мира в Украине и прикладывания всех возможных усилий для его установления со стороны как политических лидеров, так и обычных граждан. Во-вторых, в потребности глубокого переосмысления существующих отношений в глобальной политике. Согласен с Вами, что весь мир - это братские связи, основанные на прощении, единении, примирении, а не на угнетении, поглощении и навязывании своих взглядов. Это один из посылов, которых Беларусь придерживается в рамках объявленного Года мира и созидания", - отметил Александр Лукашенко.

Президент также подчеркнул: "К сожалению, не все разделяют наше стремление слушать и слышать друг друга, вести переговоры и сотрудничать. Уже который год мы пытаемся разъяснить Западу бесперспективность давления на Беларусь, важность диалога, основанного на взаимоуважении, традициях, ценностях и национальных интересах каждой страны".

"Уверен, что Ваша благородная деятельность по обеспечению мира и благополучия всех людей доброй воли принесет свой результат. В этот праздничный день искренне желаю Вам, Ваше Святейшество, здоровья и сил на многие годы", - пожелал Глава государства.