Поздравление народу Республики Кипр с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Республики Кипр с национальным праздником - Днем Независимости.

"Важность сохранения целостности каждой страны и ее государственного суверенитета очередной раз подчеркивается современными вызовами и разделительными линиями на европейском континенте, - говорится в поздравлении. - Обращаясь к истории двусторонних отношений, которым в апреле этого года исполнилось 30 лет, хочу отметить, что нам удалось сформировать прочные связи между нашими государствами, включая деловые и гуманитарные контакты. Уверен в значительном потенциале дальнейшего расширения всего спектра белорусско-кипрского взаимодействия".

Глава государства выразил надежду, что в скором времени удастся преодолеть неблагоприятную политическую конъюнктуру, а дружба между белорусами и киприотами станет надежной основой для развития диалога между двумя странами на принципах доверия и уважения.

Александр Лукашенко пожелал народу Кипра мирного будущего, процветания и благополучия.