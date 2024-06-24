Поздравление народной артистке Беларуси Инессе Душкевич
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Инессу Душкевич с днем рождения.
"Свою жизнь Вы посвятили самоотверженному служению белорусской культуре, внесли выдающийся вклад в развитие национальной хореографии, - отметил Глава государства. - Личными творческими достижениями и богатым опытом Вы щедро делитесь с подрастающим поколением артистов, служите для них примером преданности профессии. Уверен, что и в дальнейшем Вы приложите все силы для обогащения искусства".
Президент Беларуси пожелал Инессе Душкевич крепкого здоровья, успехов и вдохновения.