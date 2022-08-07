Поздравление личному составу 51-й гвардейской Оршанской артиллерийской бригады

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 51-й гвардейской Оршанской Краснознаменной ордена Александра Невского артиллерийской бригады с 80-летием ее образования.

"Рожденное на полях сражений Великой Отечественной войны соединение прошло славный боевой путь от подмосковной Коломны до Кенигсберга. Особым мужеством воины-артиллеристы отличились при освобождении от немецко-фашистских захватчиков белорусской земли", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сегодня, как и в грозные военные годы, воины бригады, которая по праву считается одной из лучших артиллерийских воинских частей Вооруженных Сил, постоянно демонстрируют свое высокое профессиональное мастерство в ходе крупномасштабных учений, качественно и эффективно выполняя поставленные командованием задачи.

"В современных войнах и вооруженных конфликтах артиллерия не утратила своего названия "бога войны" и решающей роли на поле боя. Убежден, что вы это хорошо понимаете и впредь будете делать все, чтобы огневая мощь наших Вооруженных Сил росла и укреплялась в интересах гарантированной защиты Республики Беларусь от посягательств на ее независимость и территориальную целостность", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко поблагодарил ветеранов и личный состав артиллерийской бригады за ратный труд и пожелал им мирного неба, счастья, благополучия и больших успехов в службе на благо Родины.