Поздравление личному составу 188-й гвардейской инженерной бригады с 80-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал 188-й гвардейской инженерной бригады с 80-летием со дня образования.

Глава государства отметил, что свое боевое крещение прославленная часть, сформированная в тяжелейшие дни 1942 года под Тихвином, получила при прорыве блокады Ленинграда. Ее военнослужащие участвовали в освобождении Новгорода, Орши, Борисова и Минска.

"О стойкости, мужестве и доблести поколения победителей свидетельствуют ордена Суворова и Кутузова на знамени бригады. В наши дни воины-гвардейцы 188-й инженерной бригады достойно продолжают традиции своих героических предшественников. Инженерные подразделения эффективно выполняют важнейшие задачи как в ходе оперативно-боевой подготовки, так и в обеспечении мирной жизни страны, участвуя в строительстве мостов и дорог, разминировании и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что только за последние три года силами бригады было обезврежено почти 700 смертоносных предметов, в том числе мин и снарядов Великой Отечественной войны.

Президент поблагодарил личный состав бригады за службу и выразил убеждение, что военнослужащие и впредь будут свято чтить память о подвиге старшего поколения, приумножать героические традиции, беречь мирный труд граждан и всемерно укреплять обороноспособность страны.