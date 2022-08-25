Поздравление личному составу 15-й зенитной-ракетной бригады

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 15-й зенитной-ракетной бригады Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны с 70-летием со дня образования бригады.

«Сформированная в первые послевоенные годы на базе прославленной 120-й гвардейской стрелковой дивизии 15-я зенитно-ракетная бригада вот уже семь десятилетий на самом высоком профессиональном уровне решает важнейшие задачи по обеспечению военной безопасности страны. Закрыв надежным щитом небо над столицей Беларуси, свое мастерство и отличное владение сложной современной техникой личный состав бригады неоднократно подтверждал в ходе боевой учебы и крупномасштабных учений», - говорится в поздравлении.

«Верные своему воинскому долгу и присяге, вы в полной боевой готовности стоите на страже мирного труда и покоя граждан, пользуясь заслуженными любовью и уважением народа. Убежден, что каждый из вас и впредь будет оставаться образцом служения родной Беларуси», - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал личному составу и ветеранам бригады крепкого здоровья, счастья и успехов в ратном труде, а их родным и близким мира и добра.