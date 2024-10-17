Поздравление коллективу управления КГБ по Гродненской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов управления Комитета государственной безопасности по Гродненской области с 80-й годовщиной со дня его образования.

Глава государства отметил, что историю этого управления создавали мужественные и смелые люди, вставшие на борьбу с послевоенным преступным миром. "Гродненские чекисты самоотверженно и героически сражались с вооруженными бандами, орудующими на территории области, успешно ликвидировали агентов немецких спецслужб, предателей и пособников оккупантов, - говорится в поздравлении. - Мы чтим память всех, кто стоял у истоков формирования управления, кто на протяжении десятилетий укреплял имидж мощной структуры национальной безопасности примерами личной доблести и отваги".

Президент поблагодарил ветеранов, честно и достойно исполнивших свой долг, и отметил, что гордится выбором каждого, кто продолжает славные чекистские традиции в настоящее время, в сложный период глобальных угроз белорусской государственности, демонстрируя высочайший профессионализм и преданность Отечеству в условиях реальной оперативной обстановки.

"Убежден, что, отвечая на вызовы времени, которое выбрало вас, вы сделаете все, чтобы сохранить главные достижения современной Беларуси - мир, безопасность, суверенитет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал коллективу и ветеранам управления КГБ по Гродненской области крепкого здоровья и надежного тыла: "Пусть ваши новые победы и свершения всегда сочетаются с семейным благополучием и личным счастьем!"