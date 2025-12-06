Поздравление коллективу ОАО "Завод "Легмаш" с 80-летием образования предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителей, работников и ветеранов ОАО "Завод "Легмаш" с 80-летием со дня образования предприятия.

Примечательно, что история завода начиналась в победном 1945 году и стала летописью поступательного развития и обновления, отметил Глава государства.

"Оршанское предприятие прошло путь от очень нужных в трудные послевоенные годы отопительных котлов и бытовых швейных машин до высокотехнологичного нефтегазового и энергетического оборудования, - говорится в поздравлении. - При этом визитной карточкой "Легмаша" всегда оставались профессионализм работников и высочайшее качество производимой продукции".

Президент обратил внимание, что сейчас завод сделал еще один важный шаг - завершен очередной этап масштабной реконструкции и успешно освоен выпуск оборонной продукции. "В очередной раз доказали, что коллективу по плечу самые сложные задачи, связанные с импортозамещением и инновациями, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Убежден, что впереди у завода, который вносит значимый вклад в экономику страны и оршанского региона, еще будут и другие нужные стране технологические прорывы и большие достижения".

Глава государства пожелал всем работникам и ветеранам ОАО "Завод "Легмаш" крепкого здоровья, счастья, мира, добра и новых производственных успехов.