Поздравление коллективу Белорусского государственного университета культуры и искусств

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств с 50-летием со дня основания данного учреждения образования.

"Благодаря неустанному труду нескольких поколений педагогов университет является известным учреждением образования в Беларуси и далеко за ее пределами, - отметил Глава государства. - Продолжая добрые традиции, вы с гордостью выполняете задачу по воспитанию современных представителей сферы культуры. Ваши выпускники - увлеченные делом высококвалифицированные специалисты, которые ежедневно наполняют духовную сокровищницу нашей страны созидательным содержанием, вносят вклад в развитие национального искусства и достойно представляют свою Родину на международной арене".

"Уверен, что и в дальнейшем ваша деятельность будет такой же плодотворной, самоотверженной и богатой на новые свершения", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал всем крепкого здоровья, счастья и вдохновения.