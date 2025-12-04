Поздравление коллективу Белорусского государственного технологического университета

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного технологического университета с 95-летием со дня основания учреждения образования.

"Ваш вуз, один из крупнейших в стране, осуществляет подготовку кадров для ключевых отраслей национальной экономики, обеспечивающих устойчивое развитие, технологический суверенитет и безопасность Республики Беларусь", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что благодаря труду нескольких поколений сотрудников и выпускников созданы передовые образовательные и научные школы, известные своими разработками для производственной и социальной сферы и признанные далеко за пределами страны.

"Убежден, что университет и впредь будет делать все возможное для укрепления кадрового и производственного потенциала Беларуси, ее успешного инновационного развития, воспитывать настоящих патриотов Родины", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал коллективу БГТУ доброго здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных достижений на благо Отечества.