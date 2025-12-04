Поздравление коллективу Белорусского государственного технологического университета

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного технологического университета с 95-летием со дня основания учреждения образования.

    "Ваш вуз, один из крупнейших в стране, осуществляет подготовку кадров для ключевых отраслей национальной экономики, обеспечивающих устойчивое развитие, технологический суверенитет и безопасность Республики Беларусь", - говорится в поздравлении.

    Глава государства отметил, что благодаря труду нескольких поколений сотрудников и выпускников созданы передовые образовательные и научные школы, известные своими разработками для производственной и социальной сферы и признанные далеко за пределами страны.

    "Убежден, что университет и впредь будет делать все возможное для укрепления кадрового и производственного потенциала Беларуси, ее успешного инновационного развития, воспитывать настоящих патриотов Родины", - подчеркнул Александр Лукашенко.

    Президент пожелал коллективу БГТУ доброго здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных достижений на благо Отечества.

    Читайте также

    Все события
    Денис Коржицкий, Государственный комитет по науке и технологиям
    • 11
    • 2
    Рассмотрение кадровых вопросов
    • 10
    • 20:33
    Совещание с руководством Совета Министров
    Центр технического творчества детей и молодежи, Лукашенко робот-пылесос
    • 13
    • 2
    Посещение Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи