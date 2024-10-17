Поздравление коллективу Белорусского государственного аграрного технического университета

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного аграрного технического университета с 70-летием со дня основания вуза.

"За семь десятилетий в его стенах получили образование и путевку в жизнь более 65 тыс. специалистов, которые успешно трудятся в различных отраслях народного хозяйства, прежде всего в сфере механизации агропромышленного сектора, - говорится в поздравлении. - Постоянное совершенствование сельскохозяйственной техники и грамотное управление технологическими процессами способствуют росту объемов производства продовольствия и выручки от экспорта отечественной продукции. В этом и ваша заслуга".

Глава государства поблагодарил профессорско-преподавательский состав вуза за любовь к своему делу, поиск новых методик и форм обучения, научные исследования, результатами которых педагоги щедро делятся с молодежью, содействие во внедрении инноваций на предприятиях.

"Убежден, что и в дальнейшем ваши профессионализм и стремление ставить самые амбициозные цели помогут университету оставаться флагманом аграрно-технического образования в стране", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал коллективу БГАТУ крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и дальнейших успехов на благо Беларуси.