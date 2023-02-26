Поздравление главному редактору газеты "Завтра" Александру Проханову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главного редактора газеты "Завтра" Александра Проханова с юбилеем.

"В Беларуси Вас хорошо знают как пламенного патриота и гражданина, посвятившего жизнь служению Родине, последовательно и твердо отстаивающего свои принципы и идеалы, - говорится в поздравлении. - Высоко ценю Ваш вклад в строительство Союзного государства. Уверен, что Ваша активная общественная, литературная и журналистская деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между нашими народами".

Александр Лукашенко пожелал Александру Проханову доброго здоровья, счастья, благополучия и новых творческих успехов.