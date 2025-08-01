Встреча с Президентом России Владимиром Путиным на Валааме

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 1 августа проводят встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии.

Российский лидер встретил белорусского коллегу у входа в Смоленский скит Валаамского монастыря. Президенты тепло приветствовали друг друга. "В нужное время, в нужное место", - сказал Александр Лукашенко.

Главы государств посетили Храм Смоленской иконы Божией Матери, где состоялся краткий молебен.

После этого Александр Лукашенко и Владимир Путин сделали краткие заявления для СМИ относительно предстоящей переговорной повестки.

Российский лидер отметил, что подобные встречи - это возможность обсудить текущие дела в отношениях двух стран. Товарооборот между Беларусью и Россией превысил $50 млрд. "Проектов много в очень важных, перспективных областях. Разумеется, при таком объеме всегда много вопросов возникает. У нас будет возможность эти вопросы обсудить", - сказал он.

"Выходные мы положим на алтарь обсуждения", - заметил Александр Лукашенко.

Он также поблагодарил российского коллегу за хорошую традицию ежегодно встречаться на Валааме.

"Я подлетал сюда и отмечал, что мы с вами хорошую традицию зародили. Два православных народа. Мы как представители каждый год (встречаемся на Валааме. - Прим.), - сказал Президент. - Этот храм уже как родной. Но на подъезде заметили, что Смоленский скит - это хорошо. Но белорусского нет скита", - сказал глава Беларуси.

"Это наше общее", - подчеркнул в этой связи Владимир Путин.

Тем не менее Александр Лукашенко предложил построить на Валааме еще одни небольшой, белорусский, храм: "Мы тоже подумаем. Места тут хватает - построить храмик. Подумаем над этим, раз уж дорога проложена сюда".

"Да, пожалуйста. С удовольствием", - отреагировал Президент России.

Александр Лукашенко также отметил, что на Валаам приезжает много белорусов. "Вера одна - православная наша. Поэтому спасибо вам, что вы заложили хорошую традицию", - сказал он.

В продолжение встречи Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин ответили на вопросы журналистов.

Глав государств спросили про санкционное давление Запада и меры в связи с этим, будет ли как-то меняться текущая антисанкционная стратегия.

"Мы уже все поменяли, что нам нужно было. Если перед нами закрыл кто-то дверь - в мире очень много открытых дверей. И Россия, и Беларусь сегодня сделали очень серьезный разворот. Думаю, время пройдет, и мир еще оценит то, что сделано нами. Это было просто невозможно представить в начале 2020-х годов. Тем не менее сделали. Живем и будем жить. В нашем мире никому не удастся поставить нас на колени. Мы полны решимости отстоять свои интересы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Россия - это кладезь полезных ископаемых и технологий. Но нужно время, чтобы окончательно всем сомневающимся доказать, что страны вместе способны на многое.

Александр Лукашенко напомнил, что на своей недавней встрече с белорусскими дипломатами сказал, что "санкций нет" и нечего про них говорить. "Санкции - это возможности. Думаю, и в России точно так, еще острее понимая этот вопрос, действуют. Мы рядом всегда были и будем. Не переживайте за эти санкции", - сказал Президент.

В ходе общения с представителями СМИ Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили планы по поставке ракетного комплекса "Орешник" в Беларусь до конца года.

"Конкретика в том, что военные, хоть они люди конкретные и везде торопятся, хотели этот "Орешник" (белорусскую позицию) разместить где-то в будущем году. Владимир Владимирович прямо сказал: "В этом году мы в основном должны закончить эти процессы - строительство, создание и так далее. Мы от этого не отступаем пока?" - сказал белорусский лидер.

"Нет", - подтвердил Владимир Путин.

"У нас произведен первый серийный комплекс "Орешник". Первая серийная ракета. И она поступила в войска. Теперь серия заработала", - отметил Президент России.

Он также сообщил, что белорусские и российские военные специалисты выбрали место для будущих позиций и сейчас идет работа по их подготовке. "Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем", - заявил Владимир Путин.

"Не скачем. Мы делаем спокойно. Нет такой необходимости бежать на опережение", - добавил Александр Лукашенко.

Он отметил, что позиции построить достаточно просто, но нужно реализовать и иные мероприятия, в том числе защитить эти позиции.

"Все по плану у нас", - подчеркнул Владимир Путин.

Резюмируя, белорусский лидер призвал не переживать за безопасность.

Говоря об урегулировании украинского конфликта, Александр Лукашенко подчеркнул важность продолжения мирных переговоров.

Глава белорусского государства прокомментировал дедлайны Президента США Дональда Трампа, которые он отводит России на прекращение военного конфликта в Украине.

Александр Лукашенко назвал Дональда Трампа "нашим общим другом, за которого мы так переживали". "Я помню наши переживания, чтобы он победил и так далее", - отметил он.

Комментируя заявления Президента США насчет дедлайнов, Александр Лукашенко сказал: "50, 60, 10 дней. Так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение. И указать там не получится. Тем более ядерной державе. Это просто смех вызывает".

"Вы знаете, недавно я встречался с американцами. Я им в открытую это сказал. Это его (Дональда Трампа. - Прим.) близкие друзья. Вы, говорю, Президенту скажите, что надо аккуратно это все делать. И можно договориться", - заявил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко в частности упомянул про звучавшее ранее предложение о воздушном перемирии, и эта тема затрагивалась и на его встрече с представителями США: "Я говорю: Россия в этом заинтересована и Президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали".

"Уже последнее. Вы знаете случай, когда уже в Беларуси (упал беспилотник. - Прим.) - 59 килограмм взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну хорошо, не взорвался. Ударил по 10-этажному дому, где жили обычные простые люди", - заявил Президент.

"Поэтому опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать это. И делать надо это аккуратно", - подчеркнул белорусский лидер.

Российский лидер напомнил, что мирные переговоры по Украине начинались именно в Беларуси.

"Да, три раунда прошли. Не нравится в Беларуси, ну хорошо. Мы с Владимировичем обсуждали - да хоть на Луну, куда угодно. Но надо садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни друг в друга", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что не нужно кричать: "Я хочу встретиться с Путиным!" "Ну чего ты кричишь об этом? Подготовьте соответствующую почву, заявления и прочее. Американцам об этом говорил. Подготовьте, а потом садитесь и подписывайте, - сказал он. - И Трампа зовите, Макрона, кого угодно, Стармера… Но надо же подготовить это. Что, они не понимают? Понимают. А раз так заявляют, значит, не хотят. Просто на публику (делают заявления. - Прим.)".

Он заявил, что абсолютно поддерживает Президента России в его подходах по поводу переговоров. "Война войной, но переговоры ведутся всегда. Американцы воевали во Вьетнаме за тридевять земель и с первого дня войны вели переговоры", - заметил Глава государства.

В этом плане Александр Лукашенко указал на ошибку украинской стороны: "В том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, - это за столом переговоров решается. Там могут (быть. - Прим.) компромиссы, отступления, повороты, развороты. А вот так в лоб - это на публику. Это к тому, что "мы говорим много, а делать ничего не хотим".

Беларусь в свою очередь также вносит лепту в мирный процесс, способствуя обменам на границе между Россией и Украиной: "То, что россияне договариваются в Стамбуле с украинцами (Владимир Владимирович, помните, звонил мне, благодарил), - продолжение в Беларуси. Мы все делаем - обмены эти на границе".

Александр Лукашенко рассказал, что украинцы для этих обменов открыли участок границы, восстановили на нужном участке железнодорожное сообщение. "То есть подвижки есть", - констатировал белорусский лидер.

"О детях много кричали. Пожалуйста, россияне говорят, приезжайте, смотрите. Ведутся переговоры уполномоченными по правам человека России и Украины, по деткам ведутся переговоры, - продолжил Президент Беларуси. - Что сделала плохо Россия? Идет война, дети остались беспризорные. Накормили, одели. Нет, их в этом обвинили. За что? Пожалуйста, давайте договариваться. И обмен идет".

Президент России Владимир Путин по этому вопросу отметил, что, как выяснилось, и не было заявленного количества детей, о которых говорила украинская сторона.

"Нет конечно. Три или четыре ребенка обменяли, которые (родители. - Прим.) детей потеряли", - подтвердил Александр Лукашенко.

"Когда мы в ходе переговорного процесса в Стамбуле сказали: "Пожалуйста, давайте списки", ничего же нет", - отметил Президент России.

"Списков нет. Поэтому идет нагнетание публичное. Это не на пользу. Надо просто садиться за стол и договариваться, какие бы позиции ни были", - уверен Александр Лукашенко.

Владимир Путин, отвечая на вопрос, как он оценивает ход и перспективы переговоров с Украиной, отметил, что переговоры всегда востребованы и важны. "Особенно если это стремление к миру. Я оцениваю (переговоры. - Прим.) в целом положительно. Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину. Это положительно", - подчеркнул он.

Российский лидер напомнил, что Россия из гуманитарных соображений передала тысячи тел погибших украинских солдат и получила в ответ несколько десятков тел российских военнослужащих. "Разве это не положительно? Конечно, это положительно", - добавил Владимир Путин.

По словам Президента России, Москва рассчитывает, что процесс переговоров с Украиной будет продолжен. Вместе с тем, подчеркнул он, для решения вопроса мирным путем нужны вести обстоятельные разговоры: "И не на публике. Это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса. Именно для этого мы предложили создать три группы".

Говоря про реакцию украинской стороны, российский лидер назвал ее в целом позитивной. Стороны договорились, что могут вести такие переговоры "без всякого политического треска, в спокойном режиме" и искать компромисс. И хотя рабочие группы для ведения переговоров пока не заработали, первая реакция Киева, как показалось Москве, была положительной, заключил российский лидер.

Владимир Путин заявил, что России нужен длительный и прочный мир. "Вспомните: совсем недавно наши недруги и недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая (одна, но пламенная страсть): остановить наше наступление во что бы то ни стало", - подчеркнул российский лидер.

При этом, добавил Президент России, ставится цель заняться вопросами доукомплектования и перевооружения украинской армии, чего Россия допустить не может.

"Повторяю еще раз: нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран. И, наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые аккуратно, между прочим, но все-таки выложили идею о том, что надо говорить, может быть, и о европейской безопасности в целом", - сказал Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о возможном подключении Беларуси к переговорному процессу по Украине, Александр Лукашенко сказал: "Мы давно договорились с Владимиром Владимировичем. Если нужно, он всегда скажет, подключит Беларусь. И к процессу, и к процессам".

Президент снова напомнил, что Беларусь уже участвует в реализации мирных договоренностей, претворяя в жизнь то, что было достигнуто на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле. Речь прежде всего об обеспечении процесса обмена военнопленными и телами погибших.

"В Стамбуле договорились. Важные вопросы: обмен военнопленными, ранеными и прочее-прочее... Я звонил Владимиру Владимировичу и рассказывал, что мы одинаково ко всем относимся. Он это поддерживает. Люди - и украинцы, и россияне - они ведь воины. Кто-то ранен, кто-то еще чего-то... Всех желающих мы в больницу сразу, если срочно надо оказать помощь. А такие люди есть", - сказал Президент Беларуси.

При этом речь идет не только про обмен военнопленными, но и про передачу тел погибших военнослужащих. По словам Александра Лукашенко, в этом вопросе украинцы доверяют только белорусам. "Нас попросили россияне, украинцы. Согласились с этим. Мы это делаем. Надо будет, предложат еще", - заключил он.

"Мы очень благодарны Александру Григорьевичу и вообще Беларуси за ту поддержку, помощь, которую нам Беларусь оказывает (в переговорном процессе. – Прим.). И Президент Беларуси. Мы в контакте постоянно. Я постоянно информирую Александра Григорьевича о результатах переговоров. Все обмены-то у нас происходят на территории Беларуси. Там начался переговорный процесс в 2022 году. Потом перебрался в Стамбул", - сказал Владимир Путин.

Российский Президент отметил, что ему хорошо известна позиция белорусского коллеги и всего белорусского народа, который стремится к тому, чтобы между Россией и Украиной быстрее наступил мир: "Александр Григорьевич принимает в этом прямое, непосредственное участие".

У Владимира Путина спросили, как он оценивает ситуацию в зоне специальной военной операции и динамику продвижения. "Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По всей - и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне", - сказал Владимир Путин.

Президент России также прокомментировал недавнее взятие российскими войсками населенного пункта Часов Яр. "Мы уже слышали о том, что это не соответствует действительности. Я могу вас заверить, что это полностью соответствует действительности", - подчеркнул он.

В свою очередь Александр Лукашенко заметил, что Часов Яр открывает дорогу на Краматорск. "Я это к чему говорю... Украина должна сегодня бегом просить его: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае через месяц, полтора, два там даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше", - уверен он.

Глава государства считает, что Киеву нужно как можно быстрее договариваться с Москвой о мире. Президент отметил, что накануне собрал всю информацию по линии фронта и сверил ее с данными российской стороны. И белорусские, и российские данные о ситуации на фронте полностью совпали.

"Даже в Сумской области (вы там буферную зону эту стремитесь создать) - везде идет наступление. Пусть небыстро, медленно. Я Владимира Владимировича спрашивал: "Почему медленно?" Он говорит: "Людей жалею". Правильно - медленно, но зато уверенно. И не столько людей гибнет, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Знаете, как в Великую Отечественную войну: кинули сотни тысяч - и сотни тысяч погибли. В Польше только 600 тыс. наших советских людей погибло. Такой войны нет в Украине. Тихо, спокойно. Но это дает возможность украинцам сказать: слушайте, давайте сядем и договоримся. Они этого не хотят".

Глав государств спросили о заключенном торговом соглашении между ЕС и США. Александр Лукашенко разделил точку зрения российского руководства, что это приведет к деиндустриализации Европы. "Хотя это уже происходит у них, и продолжается этот процесс. Уничтожат Европу, Европейский союз. Как-то поговаривали, что такая цель у американцев тоже есть - ослабить этот центр силы. Все-таки Европейский союз - не слабая была организация. Ну вот это и произойдет", - отметил Президент.

Один из вопросов, которые журналисты задали лидерам двух стран, касался антикоррупционных украинских ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В конце июля Владимир Зеленский подписал закон, лишающий эти органы независимости. Но уже через два дня после того, как Рада одобрила соответствующий документ, антикоррупционным органам вернули независимость.

"Запад сейчас давит на Зеленского. И я вот наблюдаю за этим, думаю: ну а что Зеленский хотел? Он миллиарды и сотни миллиардов взял денег. Запад говорит: мы хотим посмотреть, куда пойдут эти деньги тратиться. И предложили когда-то создать антикоррупционное бюро и антикоррупционную прокуратуру", - напомнил Александр Лукашенко.

Таким образом, пояснил белорусский лидер, Запад, который выделял деньги Украине, хотел проконтролировать, куда эти средства будут направлены. "Возмущаться не надо. Ты (Владимир Зеленский. - Прим.) взял деньги, и тот, кто давал, хотел проконтролировать у тебя как несуверенного государства, куда ты дел деньги. А куда девал, вы знаете, - подчеркнул белорусский лидер. - За это время люди на Лазурном берегу и еще дальше построили солидные дворцы и неплохо себя чувствуют. И даже в президенты Украины некоторые метят. Это чехарда, иначе не назовешь".

Александр Лукашенко вновь призвал Евросоюз отойти от конфронтации и сотрудничать с Россией.

"Им бы надо было не таскаться с нами лоб в лоб, а вместе быть. Европейский союз и Россия. Вот эта мощь, если бы объединилась… Конечно, никогда, наверное, американцы не смогут допустить. Это страшно для них. Это страшнее, чем Китай, бы было. Если бы объединить, это была бы силища. Они (политики в ЕС. - Прим.) это не понимают, - сказал Глава государства. - Да им, наверное, и не надо. Я смотрю на этих лидеров… Некоторые уже уходят. Как их называют, хромые утки. Другие только пришли, и уже ниже 20% рейтинг. Народам не нравится эта политика".

По словам Александра Лукашенко, народы в ЕС не поддерживают проводимую там политику в том числе по отношению к Украине и большим тратам на вооружение на фоне снижения уровня жизни: "Сами нищают, а огромные миллиарды, до триллионов - вооружение и помощь Украине. Наверное, это неправильно".