Подписан Закон "О лизинговой деятельности"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "О лизинговой деятельности".

    Документом предусматривается комплексное регулирование лизинга в рамках единого нормативного правового акта с учетом практики применения норм Указа от 25 февраля 2014 года № 99 "О вопросах регулирования лизинговой деятельности".

    Регламентируются вопросы осуществления лизинговой деятельности, в том числе с жилыми помещениями; требования к форме и содержанию договора финансовой аренды (лизинга); полномочия Национального банка в сфере регулирования лизинговой деятельности и контроля за соблюдением законодательства; основные права и обязанности лизингодателей и лизингополучателей.

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