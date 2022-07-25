Подписан Указ об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 25 июля Указ № 253 "Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства".

    Документом предоставлено право местным исполнительным и распорядительным органам принимать в эксплуатацию одноквартирные жилые дома и нежилые постройки, возведенные гражданами без разрешений и проектной документации (за исключением расположенных в Минске). При этом такие постройки не будут признаваться самовольными.

    Указ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и носит временный характер (до 1 января 2025 года). Документ позволит узаконить самовольные постройки, возведенные гражданами на земельных участках, полученных ими до 1 сентября 2022 года. 

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