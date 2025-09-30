Подписан Указ о реализации на "БелВитунифарме" инвестпроекта по производству ветпрепаратов и лекарств

Новое импортозамещающее производство ветеринарных и медицинских лекарственных средств будет организовано на базе ОАО "БелВитунифарм". Это предусмотрено Указом № 346 "О реализации инвестиционного проекта", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября. Документ принят в целях дальнейшего развития в стране биофармацевтической отрасли.

В соответствии с Указом предписано освободить ОАО "БелВитунифарм" от непрофильных активов и передать их в коммунальную собственность. Инвестору предоставляются земельные участки, необходимые для строительства и обслуживания объектов (во временное, постоянное пользование или в аренду) по инвестпроекту. Он также получает возможность использования технологического и иного оборудования, ранее приобретенного в соответствии с Указом от 3 ноября 2021 года № 430.

В течение двух лет после завершения реализации инвестпроекта все заинтересованные смогут приобретать у предприятия ветеринарные и медицинские лекарственные средства, имеющие сертификат собственного производства, с применением процедуры закупки из одного источника.