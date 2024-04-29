Подписан Указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 апреля подписал Указ № 179 "О призыве офицеров запаса на военную службу". Документ предусматривает призыв в 2024 году в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас.

Мероприятия, предусмотренные Указом, проводятся Вооруженными Силами Беларуси ежегодно на плановой основе.

Реализация документа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах и органах пограничной службы, обеспечить подготовку мобилизационного резерва.