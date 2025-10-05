Поздравление с Днем учителя

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с Днем учителя:

    "Дорогие друзья!

    От всей души поздравляю вас с Днем учителя.

    Сегодня, в эпоху стремительного инновационного развития, роль учителя велика как никогда. Ваше служение - это кропотливый ежедневный труд, требующий не только безупречного владения предметом и методикой его преподавания, но и огромного терпения, умноженного на душевную щедрость.

    Благодаря вашему профессионализму и ответственному подходу к любимому делу молодежь учится правильно и справедливо расставлять жизненные приоритеты, анализировать большие объемы информации и оценивать перспективы современного миропорядка, успешно применяя полученные знания и навыки.

    Вы объединяете семью и школу для достижения общих целей - укрепления у наших детей любви к Родине и формирования чувства причастности к ее будущему.

    Признателен всем работникам системы образования за преданность избранному пути. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и новых достижений на благо Беларуси".

