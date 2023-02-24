Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 февраля подписал Указ № 56 о награждении орденом Матери.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, строительной отрасли, банковского сектора, организаций пищевой промышленности, транспортной и налоговой сферы, жилищно-коммунального, дорожного, лесного хозяйства, потребкооперации, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, культуры, Госпогранкомитета и Вооруженных Сил, индивидуальные предприниматели и домохозяйки.

Среди награжденных – контролер 86-й пограничной группы войсковой части 2187 Государственного пограничного комитета Ольга Будник, фельдшер выездной бригады станции скорой медицинской помощи Бреста Елена Максимук, учитель средней школы № 2 Столина Татьяна Тропец, оператор машинного доения ОАО "Восток-Чирино" Дубровенского района Ольга Бугаева, машинист тестомесильных машин Мозырского хлебозавода Наталья Адасенко, ведущий юрисконсульт Гомельского завода специнструмента и технологического оборудования Анастасия Панасенко, бригадир производственной бригады сельскохозяйственного предприятия "Воронецкий" Виктория Петельчиц, инженер по качеству дорожно-эксплуатационного управления № 64 "Минскавтодор-Центра" Марина Канапацкая, техник по учету тыла войсковой части 64608 Вооруженных Сил Алеся Долова, экономист Приорбанка Оксана Яшонкова, кондитер производственного участка службы питания гостиницы "Минск" Наталья Ковалевская, ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности жилищного ремонтно-эксплуатационного объединения Октябрьского района Минска Оксана Лазерко.

Всего орденом Матери награждены 206 жительниц всех областей Беларуси и Минска.