Орденом Матери награждены 69 жительниц Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 69 жительниц Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Соответствующий Указ № 281 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 18 июля.

В их числе представительницы сельскохозяйственных предприятий, организаций легкой промышленности, связи, строительной отрасли, социальной сферы, лесного хозяйства, торговли, учреждений культуры, образования, здравоохранения и домохозяйки.

Среди награжденных - контролер полуфабрикатов и готовой продукции Витебского картонажно-полиграфического комбината "Покровский" Анастасия Медвёдкина, бригадир производственной бригады в животноводстве сельскохозяйственного предприятия "Барсеево" Янина Селезнева, помощник по уходу территориального центра социального обслуживания населения Волковысского района Эрнеста Автух, заведующий Петревичского сельского дома культуры Ольга Граховская, медицинская сестра педиатрического отделения детской поликлиники Молодечненской центральной районной больницы Светлана Володина, почтальон отделения почтовой связи № 9 г. Жодино Жодинского участка почтовой связи Зинаида Загорцева, экономист Жилищно-ремонтно-эксплуатационного управления Ленинского района Могилева Анастасия Гузкова, лесовод комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой Могилевского лесхоза Виктория Кашкан.