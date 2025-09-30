Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября подписал Указ № 348 о награждении орденом Матери.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности. В их числе - представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного и жилищно-коммунального хозяйств, организаций строительной и транспортной отраслей, энергетики, банковской и социальной сфер, торговли, связи и туризма, органов по чрезвычайным ситуациям, учреждений образования, здравоохранения, культуры, СМИ, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки.

Среди награжденных - бухгалтер отдела финансовых расчетов Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Брестского района Елена Дашкевич, электромеханик связи участка Солигорского зонального узла электросвязи Минского филиала РУП "Белтелеком" Наталия Файрушина, художник Оршанского льнокомбината Ксения Дернова, агроном КСУП "Коленское" Житковичского района Алина Готченя, мастер леса Житковичского лесхоза Мария Зенковская, корреспондент газеты "Светлы шлях" (Сморгонь) Виолетта Войтко, бригадир молочнотоварной фермы агрогородка Хоростово Солигорского района Юлия Ермакович, почтальон отделения почтовой связи № 2 Дзержинска Татьяна Макеенко, заместитель директора Чериковской детской школы искусств Алеся Козубовская, ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Кристина Иванец, оператор электронно-вычислительных машин цеха пластмасс Минского завода холодильников ЗАО "АТЛАНТ" Анна Сеидова и производитель шоколада шоколадного цеха фабрики "Коммунарка" Татьяна Юшкевич.

Всего орденом Матери награждены 182 жительницы всех областей и Минска.