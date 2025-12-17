Одобрены поправки в соглашение о правилах обращения медизделий в ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал Указ № 441, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров два проекта протоколов о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года.

В соответствии с данными документами изменяется перечень медицинских изделий, не подлежащих регистрации в ЕАЭС. Предусматривается также продление до 31 декабря 2027 года переходного периода, в течение которого возможна регистрация медизделий как по национальному законодательству, так и в соответствии с правом Союза. Это позволит обеспечить стабильность оборота медизделий, минимизировать риски возникновения их дефицита.