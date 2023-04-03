Одобрен проект Соглашения с Вьетнамом о сотрудничестве в образовании

    Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в сфере образования. Соответствующий Указ Глава государства подписал 3 апреля.

    На проведение переговоров и подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство образования. 

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