Одобрен проект соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспорта в ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств - членов Евразийского экономического союза, включенным в евразийские транспортные коридоры. Соответствующий Указ № 103 Глава государства подписал 12 апреля.

На проведение переговоров по проекту соглашения уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций, а правительство - на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.