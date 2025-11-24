Одобрен проект соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 ноября подписал Указ № 413, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Индонезией с другой стороны.

Документ направлен на упрощение взаимной торговли и развитие сотрудничества между ЕАЭС и Индонезией как важным торговым партнером в Юго-Восточной Азии. Заключение данного соглашения позволит получить дополнительное конкурентное преимущество для продукции Беларуси как государства - члена ЕАЭС, создать условия для расширения экспортных поставок, обеспечить экономию на уплате таможенных пошлин.

На проведение переговоров по проекту Соглашения и его подписание уполномочено Правительство.