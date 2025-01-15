Обращение к жителям и гостям Полоцка в связи с завершением реставрации Спасо-Преображенского храма

    Дорогие друзья!

    Полоцкая земля - колыбель государственности и православной веры белорусского народа.

    Именно здесь девять столетий назад была возведена Спасо-Преображенская церковь, первый камень в основание которой заложен преподобной Евфросинией Полоцкой.

    Монастырь стал духовным центром притяжения для паломников со всего мира. Многовековая история обители свидетельствует о силе веры в Бога и его помощи в добрых делах во имя Отечества.

    Следуя заветам предков хранить и приумножать богатства родной земли, мы осуществили серьезную реставрацию храма с использованием уникальных технологий и методик, позволивших восстановить древнейшие элементы церкви.

    Высокой оценки заслуживает работа строителей, ученых, реставраторов и всех, кто трудился в этом святом месте. Благодаря реализации таких проектов вносится существенный вклад в наше общее дело - укрепление исторической памяти белорусского народа.

    Уверен, что почитание христианских ценностей будет и в дальнейшем помогать в сохранении культурного наследия, строительстве успешного будущего для наших потомков.

    Александр Лукашенко

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