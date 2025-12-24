Новогодний бал во Дворце Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 декабря принял участие в Новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости.

Его участниками в этом году стали 335 представителей одаренной и талантливой молодежи, в том числе студенты, курсанты, учащиеся, которые поощрены специальными фондами Президента, обладатели стипендий Президента, участники республиканских конкурсов научных работ, победители и лауреаты творческих международных и республиканских конкурсов, молодежных проектов, дипломанты международных конференций, представители волонтерского движения и спортивной отрасли.

На балу в качестве почетных гостей присутствовали Президент Беларуси, а также руководители республиканских и местных органов власти, министерств.

Глава государства обратился с напутственным словом к участникам новогоднего бала: "Много сказано - на Всебелорусском народном собрании, других мероприятиях: год, пятилетка. А что касается сегодняшнего момента - это время конкретных дел. Вы сделали прекрасное дело. Вы прекрасно учитесь. Вы - успешные люди. Это ваш фундамент на будущее. Но впереди у вас очень много конкретных дел. И, повторюсь, эти дела всегда делайте вовремя. Никаких нотаций. Просто мой совет. Потому что придут новые заботы, новые дела, а вы не сделали старые. Все это захлестнет и останется тяжелым багажом и в наследство всем вам. Поэтому делайте все вовремя".

Александр Лукашенко отметил, что студенческие годы - это для многих сложные и тяжелые времена, ведь именно в эти годы закладывается фундамент на всю жизнь. "Поэтому творите конкретными делами", - призвал белорусский лидер.

Он пожелал, чтобы для участников бала это мероприятие стало не только ярким событием, но и местом, где они найдут новых друзей или свои вторые половинки на предстоящую жизнь: "Я очень хочу, чтобы вы - талантливые, умные - нашли здесь таких же талантливых и умных друзей. Если получится - на всю жизнь. Буду только рад. Желаю вам сегодня хорошего настроения, успехов в этот вечер. Танцуйте, любите, улыбайтесь!"

Говоря о проведении бала, Александр Лукашенко напомнил, что в свое время родилась традиция проводить подобные мероприятия. А наличие традиций - признак суверенной и независимой страны.

Президент подчеркнул, что традиционный новогодний бал в Беларуси в итоге получился даже лучше и масштабнее знаменитых венских балов.

"В конце года всегда подводим итоги. В том числе и здесь. Здесь нет случайных людей. Каждая деталь продумана, - подчеркнул белорусский лидер. - Здесь люди, достигшие своих успехов в учебе, науке, культуре, спорте. И обязательно самые красивые".

По его словам, единственное, был спор, назначать ли опять нынешнего Министра культуры Руслана Чернецкого танцмейстером на балу. "Но поскольку он большой профессионал и знаток всего этого, я согласился с тем, что пускай Министр культуры и дальше (как это было прежде, когда он не был Министром культуры) ведет и организовывает этот прекрасный бал", - сказал Александр Лукашенко.

Классическую часть бала открыл полонез в исполнении дебютантов. Этот танец отличается особой торжественностью и считается неотъемлемой частью всех знаменитых балов. Для юношей и девушек, которые долгие дни готовились к этому великолепному событию, это самый волнительный момент - к ним приковано все внимание, они начинают бал, наполняя сияющее пространство Дворца Независимости красотой и плавными танцевальными движениями под звуки знаменитого "Полонеза" П.И.Чайковского из оперы "Евгений Онегин".

Продолжил программу бала самый красивый танец - вальс. Следуя словам танцмейстера "Вальсируют все!", и дебютанты, и почетные гости встали со своих мест и заполнили огромное пространство Зала торжественных церемоний. Традиционно на балу вальсировал и Глава государства Александр Лукашенко.

Следом за классической программой началась произвольная часть бала, с более знакомыми современными мотивами и композициями. Атмосфера в зале сменилась со строгой и торжественной на более свободную, появилась возможность для импровизаций. И представители молодого поколения сразу уловили момент, чтобы среди танцующих подойти поближе к Главе государства, попросить сделать совместное фото или просто пожать руку. Президент тепло пообщался с молодежью, прежде чем покинуть зал.

По окончании бала всем его участникам вручили новогодние подарки от Главы государства.