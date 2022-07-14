Президент Беларуси Александр Лукашенко перед открытием "Славянского базара в Витебске" 14 июля дал интервью журналистам рижской детской Академии радио и телевидения.

Юные журналисты ждали Главу государства на подходе к Летнему амфитеатру в Витебске, где Президент традиционно участвует в открытии фестиваля. Александр Лукашенко прибыл как раз к началу и уже направлялся на сцену.

"Ребята, не сейчас, пожалуйста, сейчас у Президента будет выступление, сейчас мероприятие. Давайте позже, пожалуйста", - предложила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, завидев съемочную группу академии.

"Не мешай народу работать", - отреагировал Александр Лукашенко. Несмотря на ограниченность во времени, он с готовностью согласился пообщаться с ребятами и ответить на интересующие вопросы.

"Добрый день! Как соседи поживают?" - прежде всего поинтересовался Глава государства.

На этот вопрос ему ответила Надежда Бухарова, руководитель группы и учредитель академии. "Ну, как соседи поживают… Вы же в курсе. Не знаем, как приедем, что будет с нами", - сказала она.

"Ну так оставайтесь", - предложил Александр Лукашенко.

"Так и хотим, уже налаживаем контакты", - ответила Надежда Бухарова.

Это было уже второе подобное общение Президента Беларуси с воспитанниками академии. Первое состоялось так же перед открытием "Славянского базара" в 2011 году, и тогда на вопросы журналистов ответил не только сам Глава государства, но и его на тот момент маленький сын Николай.

В качестве интервьюера выступил шестнадцатилетний учащийся академии Илья Кароза. Вопрос касался формулы успеха Александра Лукашенко как человека, личности, а также в отношениях с детьми и внуками. Юноша напомнил фразу Главы государства о том, что президентами не становятся, а рождаются.

"Ну, какая формула успеха… Родившись Президентом - вот и вся формула успеха. Я действительно не шутил, когда говорил, что президентами рождаются. Потому что у человека, Президента будущего, от природы должна быть определенная интуиция, определенное чувство, которое его никогда в жизни не подведет. Это в жизни не приобретешь. Это должно быть у тебя от природы. Если этого нет, как у некоторых сейчас западных политиков, глав государств в том числе, к сожалению, у наших соседей, ну, тогда и Президента нет. Слава богу, что там президенты не обладают теми полномочиями по Конституции, как в Беларуси. Ибо была бы беда", - сказал белорусский лидер.

Что касается исполнения его личных семейных обязанностей, Александр Лукашенко рассказал, что старается в этом плане действовать так, как все люди. "Ну, как все. Как твои родители, твой дедушка, твоя бабушка. Они себя ведут таким образом, как и я. Как обычный человек. Только времени у меня меньше на моих детей и внуков. Все как обычно. Это тоже главное для Президента - быть таким, как все люди", - отметил он.