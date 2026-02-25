Государственных наград удостоены 32 представителя различных сфер деятельности. Соответствующий Указ № 68 подписал 25 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в борьбу с преступностью, развитие легкой, пищевой, машиностроительной и химической промышленности, сельского хозяйства, гражданской авиации, высокие производственные показатели, отличные достижения в сферах образования, науки и спорта.

Орденом Почета награждены первый заместитель генерального директора по организации производства ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Глеб Пархамович и главный механик Минского завода холодильников ЗАО "АТЛАНТ" Александр Шинкевич.

Медали "За отличие в охране общественного порядка" удостоен старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию киберпреступлений главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Максим Караваев.

Большая группа работников удостоена медали "За трудовые заслуги". В их числе - инженер-технолог технического отдела Оршанского льнокомбината Ирина Белякова, профессор кафедры гидротехнического и энергетического строительства, водного транспорта и гидравлики БНТУ Владимир Ивашечкин и тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО "Кухчицы" Виктор Ситько.

Медалью Франциска Скорины награжден заместитель директора по научной работе Института плодоводства Анатолий Криворот.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь.

Звания "Заслуженный деятель науки" удостоены главный научный сотрудник лаборатории разработки интенсивных технологий производства молока и говядины Научно-практического центра НАН по животноводству Михаил Барановский и профессор кафедры оптики Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Анатолий Сердюков.

Звание "Заслуженный работник сельского хозяйства" присвоено директору ОАО "Институт Белгипроагропищепром" Владимиру Гракуну, "Заслуженный работник образования" - профессору кафедры биологии Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Григорию Гончаренко, "Заслуженный работник физической культуры и спорта" - декану факультета оздоровительной физической культуры БГУФК Наталии Машарской.

Звания "Заслуженный мастер спорта" удостоены спортсмены-инструкторы национальных команд Беларуси по боксу и тяжелой атлетике Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки" Юлия Апанасович и Евгений Тихонцов.