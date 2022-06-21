Государственных наград и Благодарностей Президента удостоены 16 работников прокуратуры

Государственных наград и Благодарностей Президента Беларуси удостоены 16 работников прокуратуры. Соответствующие Указ и распоряжение подписал 21 июня Глава государства Александр Лукашенко.

На основании Указа за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение законности и правопорядка, борьбу с преступностью орденом "За службу Родине" ІІ степени награжден заместитель Генерального прокурора Максим Воронин, орденом "За службу Родине" ІІІ степени - начальник организационно-контрольного управления Генпрокуратуры Андрей Клинчук, орденом Почета - заместитель Генерального прокурора Алексей Стук и первый заместитель прокурора Брестской области Сергей Туровец.

В числе удостоенных медали "За трудовые заслуги" - заместитель прокурора Гомельской области Василий Бровко, прокурор Бреста Андрей Володько, директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Игорь Мороз.

В соответствии с распоряжением Главы государства за многолетний плодотворный труд, высокие показатели в служебной деятельности по обеспечению законности, укреплению правопорядка и борьбе с преступностью Благодарность Президента Беларуси объявлена пятерым работникам прокуратуры, среди которых заместитель прокурора Минска Казимир Кежун и заместитель прокурора Гродненской области Андрей Скурат.