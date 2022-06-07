Двое работников Департамента по гуманитарной деятельности удостоены Благодарности Президента

    Благодарность Президента Беларуси объявлена двум работникам Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси. Соответствующее распоряжение подписал 7 июня Глава государства Александр Лукашенко.

    За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в сфере гуманитарной деятельности Благодарности Президента удостоены советник управления анализа и методологии работы с имуществом Светлана Соколова и начальник управления регистрации Екатерина Чувичко. 

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