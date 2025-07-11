Доклад Управляющего делами Президента Беларуси Юрия Назарова

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июля заслушал доклад Управляющего делами Президента Юрия Назарова о ходе строительства и реконструкции объектов в Шкловском районе, которые Глава государства посещал в апреле в ходе рабочей поездки в регион.

Речь в первую очередь о строительстве современного агросервиса, реконструкции комбикормового завода и возведении в райцентре нового молокоперерабатывающего предприятия.

Александр Лукашенко ознакомился с ходом строительных работ с борта вертолета, а затем заслушал доклад Юрия Назарова.

"Президенту было доложено о состоянии дел на этих объектах. Завтра мы там проводим большое совещание совместно с облисполкомом. В принципе Президент остался доволен докладом. Потому что мы по тому, что обещали, идем в графиках и сроках", - заявил Управляющий делами Президента журналистам по итогам доклада.

Ранее Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шклов ставил задачу сделать там образцово-показательные как отдельно взятые объекты, так и район в целом. Выбор именно на этот район пал потому, что Глава государства лично на протяжении многих лет знает обстановку на данной территории и по каждому отдельному предприятию или объекту. Задача - создать образец для тиражирования в масштабах всей страны. "Мы постоянно говорим, что Беларусь будет развиваться за счет регионов", - подчеркивал Президент, будучи в Шклове.

Управление делами Президента совместно с местными властями в целом ведет работу над восстановлением и развитием в районе целого ряда базовых организаций, наличие и эффективную работу которых Александр Лукашенко требует обеспечить фактически в каждом районе. Например, в сфере ответственности облисполкома такие организации, как сельхозхимия и строительная ПМК. Последняя как раз привлечена к реконструкции комбикормового завода.

Юрий Назаров доложил о том, как Управление делами ведет работу на объектах, которые сформируют базу для создания образцово-показательного района.

Новый агросервис создается практически с нуля. Часть прежних зданий на имеющейся площадке были снесены, чтобы создать современные условия для обслуживания и ремонта сельхозтехники.

Комбикормовый завод после реконструкции будет готов принимать сырье уже в ближайшее время, когда начнется массовая уборка зерновых. "Мы модернизировали оборудование. Самое главное, что мы сделали там - восстановили емкости для хранения зерна, - рассказал Юрий Назаров. - Сегодня этот объект будет работать не только на наши предприятия, входящие в состав холдинга (речь о холдинге "Купаловское". - Прим.). Этот объект по сути будет работать на Шкловский район - обеспечивать кормами поголовье животных".

Что касается строящегося молокоперерабатывающего завода, это будет абсолютно новое производство. Уже проведена предоплата за оборудование для завода и есть уверенность, что оно будет поступать в те сроки, когда под него будут готовы соответствующие площадки. Для обеспечения полной загрузки предприятия сейчас ведутся работы над повышением продуктивности молочного стада.