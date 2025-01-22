Доклад специального посланника Главы государства Виктора Шеймана

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 января принял с докладом специального посланника Главы государства Виктора Шеймана.

В ходе разговора обсуждались вопросы наращивания белорусского присутствия на Африканском континенте. В частности, создание совместных предприятий, поставки нашей машиностроительной и продовольственной продукции, строительство автомобильных и железных дорог, подготовка специалистов для работы на белорусской технике, ее сервисного обслуживания и ремонта, строительство электростанций.

Как доложил Виктор Шейман, есть предложения со стороны африканских партнеров по созданию предприятий по производству и переработке мяса птицы и говядины, молочной продукции, сельскохозяйственных холдингов.

Как было подчеркнуто во время встречи, Африка - интересный и перспективный континент. Главой государства поручено усилить работу, с выходом на создание совместных предприятий и заключение долгосрочных контрактов.

Еще одной темой разговора стало создание в Беларуси новых предприятий, работающих в том числе в области искусственного интеллекта. Это направление также было отмечено как перспективное. Виктор Шейман доложил Главе государства соответствующие предложения.