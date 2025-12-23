Доклад Главы Администрации Президента Дмитрия Крутого

Состоялся доклад Президенту Беларуси Александру Лукашенко Главы Администрации Президента Дмитрия Крутого.

Основной темой доклада Главе государства стали кадровые вопросы.

Обсуждался также график работы Президента на ближайшую и среднесрочную перспективу. График, как было отмечено, напряженный и по требованию Александра Лукашенко должен быть максимально выверенным.

Отдельный вопрос - доработка важнейших проектов документов на предстоящий год. Президенту было доложено о подходах к формированию республиканского бюджета и государственной инвестиционной программы на 2026 год.

Президенту также доложено, что в развитие состоявшегося большого совещания в Витебской области составлен и запущен в работу протокол поручений. Отдельное внимание было обращено на работу по наведению порядка на животноводческих объектах и мехдворах, а также закупку удобрений под весенне-полевой сев. Главе Администрации Президента поручено обеспечить организацию и контроль по всем основным направлениям и задачам, поставленным на совещании, масштабировав эти процессы на всю страну в целом.