Десять сотрудников органов внутренних дел удостоены государственных наград за личные заслуги в укреплении государственной безопасности, умелую организацию работы и высокую результативность деятельности по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, образцовое исполнение служебных обязанностей. Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Орденом "За службу Родине" III степени награжден начальник УВД Гомельского облисполкома генерал-майор милиции Александр Шастайло.

Четыре человека удостоены медали "За отличие в охране общественного порядка". Награду получат: милиционер группы задержания взвода милиции Горецкого отдела Департамента охраны МВД старший прапорщик милиции Сергей Другаков; заместитель Министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков; начальник Департамента исполнения наказаний МВД генерал-майор милиции Олег Маткин; начальник управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Минского горисполкома полковник милиции Сергей Ушаков.

Медалью "За безупречную службу" I степени отмечены заслуги начальника управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности ГУВД Минского горисполкома полковника милиции Сергея Бабича, а также заместителя начальника главного управления - начальника 1-го управления главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД полковника милиции Александра Рингевича.

Еще два сотрудника правоохранительных органов удостоены медали "За безупречную службу" II степени. Это старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений против личности управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Олег Вечер и заместитель начальника центра - начальник отдела организации кибербезопасности центра обеспечения кибербезопасности Департамента финансов и тыла МВД полковник милиции Егор Парчук.

Старший оперуполномоченный Департамента криминальной разведки МВД майор милиции Александр Ивашко награждается медалью "За безупречную службу" III степени.