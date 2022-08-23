Cоболезнование Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову в связи с гибелью кыргызских граждан в дорожно-транспортном происшествии в России.

"В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли трагическое известие о гибели кыргызских граждан в дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области Российской Федерации", - подчеркнул Президент.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования Садыру Жапарову, семьям и близким погибших, а также передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.